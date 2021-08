Conférence Xbox Gamescom : le micro-résumé

Ca va aller très vite, il n'y avait vraiment pas grand chose à retenir de cette grosse heure de conférence Xbox pré-Gamescom. Une nouvelle vidéo de Dying Light 2 (plus une vidéo bonus en provenance de chez Nvidia pour faire la pub des effets de ray tracing et du DLSS) ; une nouvelle mise à jour de la carte de Flight Simulator mettant un bon petit coup de peinture sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, et quelques nouveaux avions dont un vieux Junkers des années 30 ainsi que l'annonce de l'arrivée prochaine de courses aériennes en multijoueur, pour ceux qui en ont vraiment marre de voler en ligne droite sans but ; une vidéo de plusieurs minutes sur le trébuchet, cet astucieux engin de siège pouvant lancer une pierre de 90 kilos à plus de 300 mètres (c'était pour Age of Empires IV , cherchez pas) ; un bateau Borderlands pour Sea of thieves , une extension pour Wasteland 3 et une nouvelle map pour State of Decay 2 pendant qu'on est toujours sans nouvelles du troisième épisode depuis son annonce à l'E3 l'année dernière ; le trailer de lancement de Psychonauts 2 qui sort enfin demain et qui s'annonce excellent ; et quelques annonces autour du Gamepass et du xCloud, qui va permettre de jouer en streaming à des jeux Xbox sur votre Xbox (yo dawg), et même des jeux Xbox Series sur votre Xbox One. Des nouvelles de Halo Infinite ? Non, absolument pas : on met une petite pièce sur le Geoff Show de demain soir, mais sans trop y croire non plus.Du coup, la vraie star de la soirée et le seul moment réellement mémorable, c'était cette vidéo de gameplay absolument glorieuse de Forza Horizon 5 . Longue de huit et quelques minutes, il s'agit de l'ouverture du jeu, qui comme d'habitude avec les Horizon, vous proposera d'enchainer rapidement entre plusieurs véhicules et environnements différents, ici un Ford Bronco dévalant une montagne, une Corvette fonçant dans une tempête de sable, une Porsche 911 traversant la jungle, et la toute nouvelle Mercedes AMG One filant à plus de 300 km/h sur une bande d'asphalte. Petite nouveauté : toutes ces voitures se font parachuter depuis la soute d'un avion cargo, parce que visiblement chez Playground Games on est amateurs de vrai bon cinéma, même s'il faudra faire ici sans les hurlements de Tyrese Gibson. Le jeu sort toujours le 9 novembre sur Xbox One, Xbox Series et PC sur le Windows Store de l'enfer et Steam, et il nous tarde vraiment d'y être. Les fans les plus hardcore pourront même s'offrir la manette Xbox aux couleurs du jeu , d'une laideur sans nom.