Combat de N64 modernes

La N64 à base de FPGA d'Analogue est presque prête nous dit Analogue. Elle est finie à 99% mais le 1% restant fait que l'Analogue 3D sortira au quatrième trimestre de cette année, soit un peu plus tard que prévue.

Et ce ne sera pas la seule N64 à base de FPGA. ModRetro a annoncé la M64 qui sera vendue à $199 pour les premiers acheteurs. La date de sortie est inconnue. ModRetro a déjà sorti la Chromatic, son clone FPGA de Game Boy/Game Boy Color donc c'est un concurrent sérieux. Seul "bémol", un certain Palmer Luckey se trouve derrière ModRetro. En plus d'être le fondateur d'une boîte d'armement, c'est un soutien de Trump au point d'avoir organisé des galas de charité pour sa campagne.
