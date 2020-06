Colore le monde

sa bite

La Switch est une console fantastique aussi bien en mode portable qu'en mode console de salon. Par contre en temps que tablette, c'est le zéro pointé. Il n'y a quasiment aucune appli non-jeu. C'est dommage car la bête dispose d'un écran tactile de 6 pouces qui serait parfait pour consulter Factornews en mode portrait.Collecting Smiles va tenter de changer un peu les choses en développant Colors Live pour la Switch, une appli de dessin qui sera la suite de Colors! sorti sur DS puis 3DS. "Mais la Switch ne dispose pas de stylet vous allez me dire!". Rassurez-vous. Collecting Smiles a une solution : utiliserle stylet qui sera vendu avec l'appli. Il supportera plusieurs niveaux de pression, sera super léger et ne nécessitera pas de piles.L'appli en elle-même ne sera pas un Photoshop de poche mais devrait être suffisamment complète pour vous permettre de vous exprimer librement. Il y aura même une sorte de campagne solo pour vous motiver et vous pourrez partager vos créations en ligne. Le tout sortira en Octobre et pour une quarantaine d'euros, vous pouvez précommander le jeu et le stylet via Kickstarter . Oui, c'est 70 euros de moins que le stylet de la Surface et 95 euros de moins que celui de l'iPad.