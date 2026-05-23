ACTU
Clap de fin pour Destiny 2
par CBL, email @CBL_Factor
Destiny 2 est sorti il y a près de 10 ans et a connu six extensions majeures et un paquet de DLC mineurs. Mais Bungie a annoncé qu'il était temps de passer à autre chose : le jeu ne recevra plus de nouveau contenu après le 9 juin et passera en mode maintenance comme le premier Destiny. Bungie parle de la fin de Destiny 2 comme d'un nouveau départ pour le studio. Voilà pour la version officielle.
Pour la version officieuse, il faut se tourner comme d'habitude vers Bloomberg. Jason Schreier explique que le studio n'a pas d'autre nouveau projet à l'heure actuelle. Une partie de l'équipe a été réassignée à Marathon afin de tenter d'enrayer la chute de nombre de joueurs et une autre partie va malheureusement être mise à la porte. Sony avait racheté le studio en 2022 pour 3,6 milliards de dollars (!!!) et ne récupèrera jamais sa mise. Le fait qu'ils ont enchaîné les vagues de licenciements et les annulations de projets n'a pas du aider...
Pour la version officieuse, il faut se tourner comme d'habitude vers Bloomberg. Jason Schreier explique que le studio n'a pas d'autre nouveau projet à l'heure actuelle. Une partie de l'équipe a été réassignée à Marathon afin de tenter d'enrayer la chute de nombre de joueurs et une autre partie va malheureusement être mise à la porte. Sony avait racheté le studio en 2022 pour 3,6 milliards de dollars (!!!) et ne récupèrera jamais sa mise. Le fait qu'ils ont enchaîné les vagues de licenciements et les annulations de projets n'a pas du aider...