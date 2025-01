Civilization VII : le Deck plus ultra

Civilization VII sort dans moins d'un mois sur un bon paquet de plateformes : Steam, Playstation 4/5, Xbox One/Cerises et Switch. Il y a même une version macOS et une version native pour Linux. Comble du bonheur : le jeu est "vérifié" pour le Steam Deck donc vous pourrez faire des génocides dans le RER.Au niveau des configs requises sur PC, il est question d'un Intel i5-4690, d'une GTX 1060 et de 8 Go de RAM pour la config mini. Sur Mac, un M1 avec 8 Go de RAM suffira. A noter par contre que la version Switch ne supportera que les petites cartes. La mauvaise nouvelle est que le jeu est vendu à 70 euros pur l'édition de base et qu'il monte même à 130 euros pour l'édition Founders. Devant ce genre de prix, on a envie de s'exclamer " La faillite, nous voilà ! ".