CIV VII VR

"J'aimerais bien jouer à Civilization en VR !" est une phrase que peu de joueurs ont prononcée. Pourtant, ce sera bientôt une réalité : PlaySide Studios bosse sur une version Meta Quest 3/3S de Civilization VII en partenariat avec Firaxis. Il y aura même un mode "réalité augmentée" pour voir le terrain de jeu dans son salon. Le tout sortira au printemps 2025.Au passage le jeu vient officiellement de sortir sur PC et consoles et il y a déjà des mods dont un qui corrige en partie les problèmes de l'interface . Il faut dire que le jeu supporte les mods par défaut (il suffit de les copier dans son répertoire AppData\Local\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization VII\Mods) et que l'interface est en web avec l'intégralité du code JavaScript accessible en clair.