ACTU
Civ VII : les historiens chauffent le siège
par CBL, email @CBL_Factor
La mise à jour 1.4.1 pour Civilization VII est sortie il y a quelques jours et entre autres choses elle ajoute le mode multi "hot seat". Pour les petits jeunes qui nous lisent, ça permet de jouer à plusieurs sur un seul PC et ça transforme le jeu en un jeu de plateau. Chaque joueur fait son tour puis passe la main au joueur suivant. Forcément vu la durée des parties il faut des potes motivés mais ça peut vite virer à une partie de Diplomatie avec trahisons et alliances secrètes.
Civ permet de réécrire l'Histoire mais qui décide ce que le jeu va inclure comme éléments historiques ? On a désormais la réponse grâce à une très longue foire aux questions posées aux trois historiens de Firaxis. Ils ont tout trois un doctorat et ils expliquent comment et pourquoi ils choisissent certaines civiliasations, chefs, citations, musiques, costumes... Ca parle de pourquoi le gameplay favorise une approche colonialiste, pourquoi certains leaders sont tabous et d'autres pas... C'est vraiment passionnant à lire.
Civ permet de réécrire l'Histoire mais qui décide ce que le jeu va inclure comme éléments historiques ? On a désormais la réponse grâce à une très longue foire aux questions posées aux trois historiens de Firaxis. Ils ont tout trois un doctorat et ils expliquent comment et pourquoi ils choisissent certaines civiliasations, chefs, citations, musiques, costumes... Ca parle de pourquoi le gameplay favorise une approche colonialiste, pourquoi certains leaders sont tabous et d'autres pas... C'est vraiment passionnant à lire.