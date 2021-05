Chroniques d'Ombreterre

Après plusieurs retards, la dernière extension de World Of Warcraft , dénommée Shadowlands a fait un excellent démarrage en novembre dernier, devenant rapidement le jeu PC qui s’est vendu le plus rapidement de l’histoire, détrônant d’ailleurs le précédent tenant du titre qui n’était nul autre que Diablo III . Pour celles et ceux que l’histoire intéresse, comme souvent, après une extension dont le scénario se focalise sur l’affrontement entre l’Alliance (composée entre autres d’humains, de nains et d’elfes) et la Horde (composée d’orcs, de renards anthropomorphes, d’un autre type d’elfe et de plein d’autres choses), ici les deux camps doivent se reposer sur l’entraide pour faire face à un ennemi commun.Après cet excellent démarrage, les circonstances exceptionnelles actuelles (le COVID-19, ça vous parle ?), ont ralenti le rythme de sortie du contenu, et 6 mois après la sortie de l’extension, toujours pas de nouvelle grosse mise à jour (pour se faire une idée le premier gros patch post lancement des 2 dernières extensions était sorti respectivement 2 mois après pour Legion et 4 mois après pour Battle For Azeroth). Après quelques mois de mises à jour mineures à grands coups de mise en place de catch up mechanics (mécaniques de rattrapage en bon français), qui servent à rattraper son retard pour les joueurs se mettant à jouer en milieu d’extension et pas dès sa sortie, et d’équilibrage, Blizzard a finalement décidé d’annoncer au cours de la Blizzcon la prochaine mise à jour, la subtilement dénommée « Les Chaînes de la domination » La 9.1 (c’est le numéro de la prochaine version) verra donc l’ajout d’une nouvelle zone, Korthia, avec son lot de nouvelles factions auprès desquelles vous devrez faire le lèche-botte, de nouveaux niveaux de progression pour la congrégation dont vous faites partie, mais aussi un nouveau super-donjon (un donjon, mais BIGGER), un nouveau raid qui nous verra affronter certains des personnages les plus emblématiques de la série, mais aussi et surtout, la capacité de voler dans les zones de l’Ombreterre, qui est, comme on le sait tous, l’ajout que l’on attend tous. Le patch est sur le PTR, le royaume de test de Blizzard, depuis un mois et on peut l’attendre au plus tôt pour le début de l’été si on se fie aux cycles de PTR des dernières extensions, le temps de bien équilibrer le bousin et de tester toutes les nouveautés, mais aussi le temps de s'occuper de la sortie de l'autre bébé de Blizzard en ce qui concerne WoWLe deuxième gros chantier de Blizzard en ce moment autour du MMO, c'est World Of Warcraft Classic , qui, pour rappel, est sorti en 2019 et propose aux nostalgiques comme aux curieux de s'essayer au jeu dans sa forme initiale, celle sortie en 2004. Blizzard à tout récemment annoncé la date de sortie de la première extension du jeu, Burning Crusade Classic , qui doit désormais sortir en Europe le 2 Juin. Alors oui, on est face à une situation un peu paradoxale où le jeu est initialement sorti dans sa version Vanilla pour attirer les vieux de la vieille mais il va aussi accueillir sa première extension, avec tout les changements qu'elle comporte (nouveaux raids, nouvelle zone, changement d'équilibrage), et on peut se demander où Blizzard s'arrêtera et si un jour Vanilla rattrapera la version retail (le jeu actuel, avec toutes ses extensions). Mais la sortie de Burning Crusade Classic n'en reste pas moins un évènement puisque cette extension est encore aujourd'hui considérée comme l'âge d'or du MMO de Blizzard et les fans de la première heure l'attendent au tournant.Au niveau du fonctionnement, les joueurs pourront choisir de faire passer leur personnage dans Burning Crusade Classic, ou au contraire de les garder dans Vanilla pour rester bloqué dans la version de 2004. Blizzard a décidé de proposer une troisième option, un service payant de clonage, qui permet de faire avancer son personnage dans Burning Crusade Classic mais aussi d'en garder une copie dans les serveurs Vanilla. Initialement prévue au tarif de 35 euros, les retours très negatifs de la communauté ont poussé Blizzard à revoir leur grille de tarification et au final le clonage ne coutera que 15 euros En tout cas le calendrier de Blizzard est bien chargé et on peut se demander si tout ces contenus arriveront à maintenir le nombre d'abonnés à flot avec l'arrivée de la future extension de leur plus grand rival actuel, Final Fantasy XIV , dénommée Endwalker, dont la date de sortie à été annoncée pour le 23 Novembre 2021.