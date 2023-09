Chants of Sennaar fredonne depuis ce 5 septembre

La dernière fois où l’on vous avait parlé de Chants of Sennaar , c’était en juin pendant la Tribeca Games Spotlight 2023 . Il s’agit d’une nouvelle production de la scène indépendante française qui est sorti aujourd’hui ce 5 septembre, et qui a pour le moment de bons retours critiques . Inspiré du mythe de Babel , le jeu vous fera incarner un diplomate/traducteur spécialisé dans les langues extraterrestres, ce qui tombe bien puisque les populations de la Tour ne se communiquent plus entre elles. Vous devrez donc apprendre d’anciens langages pour résoudre des puzzles, élucider les mystères, tout en usant de discrétion pour aller dans des domaines interdits.Chants of Sennaar est disponible sur PC via Steam et EGS, sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One.