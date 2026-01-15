ACTU
Cfx.re : à fond dans les mods gratuits mais pas trop
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a deux ans et demi, Rockstar rachetait Cfx.re, l'équipe de développement derrière les plateformes de mods multi FiveM pour GTA V et RedM pour Read Dead Redemption 2. On se demandait quel était le but de la manoeuvre et apparemment, la réponse est assez simple : l'argent. Cfx vient de lancer une boutique en ligne permettant d'acheter des mods pour FiveM et RedM et on vous garantit qu'ils se prennent une jolie commission au passage. On est sûr que les mods en question sont tip top et on vous encourage souvent à rémunérer les moddeurs car ils le font pour la beauté de l'art (comme Factor !) et qu'ils méritent un petit coup de pouce. Mais là, c'est du grand n'importe.
84 dollars pour du golf ; 125 dollars pour du tennis, du bowling, du basket et du billard ; 56 dollars pour une simu de camions ; 125 dollars pour un jeu de ferme. Même Bethesda n'a pas tenté des prix aussi abusés avec leur Creation Club. En clair, FiveM / RedM est devenu le nouveau Roblox / Fortnite, une plateforme qui enferme les joueurs histoire de les faire casquer. En plus, on voit venir Rockstar à des kilomètres : ils savent que GTA 5 Online va sur sa fin avec l'arrivée prochaine (?) de GTA 6 et ils veulent donc en profiter un max.
