CES : HTC a un nouveau casque VR pour l'élite

On se demande comment HTC réussit à être encore en vie en 2023. Jadis un acteur majeur sur le secteur des malinphones Android, le constructeur a donné l'impression de disparaitre du jour au lendemain pour se recycler en une boite qui annonce de nouveaux casques de réalité virtuelle tous les quatre matins sans qu'on ait jamais l'impression de les voir réellement sortir, et encore moins de voir quelqu'un s'en servir.Nouvel exemple aujourd'hui avec le VIVE XR Elite, dont le look ressemble à un croisement entre une paire de Ray-Ban Aviator et des lunettes de ski. Autonome, le casque a clairement le Quest 2 en ligne de mire et propose des spécifications techniques assez semblables à tous les casques de ce type : puce Snapdragon XR2, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, batterie amovible placée à l'arrière de l'arceau promettant jusqu'à deux heures d'autonomie, résolution de 1920x1920 par oeil avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, FOV de 110°, quatre caméras pour le tracking et une caméra couleur pour le passthrough, écart interpupillaire ajustable... Rien que du très classique, et on ne trouve pas de suivi du regard qui permettrait d'employer du foveated rendering comme le fera le PSVR2 par exemple, même si apparemment un add-on serait prévu pour plus tard.Du coup, qu'est-ce qui rend ce casque si "Elite" ? Son prix, tout simplement. Vendu 1099$, ou 1399€ après une conversion bien généreuse (pour eux), le casque ne se place clairement pas dans la même gamme que les Quest 2, Pico 4 ou même que le PSVR2 (qui certes nécessite une PS5) et souhaite plutôt se ranger aux côtés du Quest Pro, sans vraiment avoir d'arguments solides pour justifier un tel tarif. Le casque doit sortir en février,