ACTU
Ce soir, c'est un skate. et ollie
par Xavor2Charme, email
Ça y est, le voilà qui arrive enfin ! Celui que l'on nommait Skate 4 avant d'être transformé en free-to-play répondant au doux nom de skate. sort enfin aujourd'hui 16 septembre 2025. Attention néanmoins, il s'agit d'un accès anticipé après quand même une longue période d'alpha accessible via le programme EA Insider's Preview. Le jeu de Full Circle sera disponible dès ce soir sur PC et consoles Xbox et Playstation.
À savoir que j'y joue de temps en temps depuis fin juillet et que c'est très sympa malgré une monétisation assez agressive bien que seulement cosmétique. Nous retrouvons le gameplay relativement exigeant d'origine, couplée une belle liberté de mouvement pour grimper partout. Voyez cela comme une alternative un peu plus fun et engageante que le tout sec Session. Il vous faudra par contre supporter la Forza Horizonisation du bazar avec des gens qui ne cessent de vous parler à l'oreillette pour nous dire des trucs et des machins sur un ton bien trop enjoué.
Par contre, et ça c'est vraiment dommage, le jeu ne tournera pas sur Steam Deck ou Linux au lancement, sûrement à cause de la saloperie d'anti-cheat d'Electronic Arts. C'est pourtant tout à fait le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer une demi-heure de temps en temps dans mon canap'. Tant pis, on le streamera.
À savoir que j'y joue de temps en temps depuis fin juillet et que c'est très sympa malgré une monétisation assez agressive bien que seulement cosmétique. Nous retrouvons le gameplay relativement exigeant d'origine, couplée une belle liberté de mouvement pour grimper partout. Voyez cela comme une alternative un peu plus fun et engageante que le tout sec Session. Il vous faudra par contre supporter la Forza Horizonisation du bazar avec des gens qui ne cessent de vous parler à l'oreillette pour nous dire des trucs et des machins sur un ton bien trop enjoué.
Par contre, et ça c'est vraiment dommage, le jeu ne tournera pas sur Steam Deck ou Linux au lancement, sûrement à cause de la saloperie d'anti-cheat d'Electronic Arts. C'est pourtant tout à fait le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer une demi-heure de temps en temps dans mon canap'. Tant pis, on le streamera.