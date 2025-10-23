ACTU
Ca DOS dur côté émulateurs
par CBL, email @CBL_Factor
Le projet DOSBox a commencé il y a plus de 20 ans. Le but était de lancer des jeux DOS facilement sur des bécanes modernes y compris depuis un navigateur web ! Une des forks du projet s'appelle DOSBox Pure et est un coeur libretro donc destiné à tourner au sein de RetroArch. Son créateur a décidé de créer une version standalone appelée DOSBox Pure Unleashed. Elle vient de sortir et contient une liste de fonctionalités assez dingues.
Elle peut charger un jeu en glissant-déposer un zip. Elle peut automatiquement monter des images-disques pour change de CD. Elle comprend un clavier virtuel et tout plein de possibilité de remapper les contrôles à la souris ou au pad. Elle supporte les sauvegardes d'état, les ralentis et les accélérés. Elle dispose d'une émulation MIDI avancée permettant de changer de synthé. Elle peut simuler une 3DFX Voodoo et commence à supporter les jeux Windows 95/98. Il y a même des filtres pour simuler un tube cathodique. Ca se télécharge gratuitement sur PC/Linux/macOS mais n'hésitez pas à faire un don pour la bonne cause.
