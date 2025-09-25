ACTU
Bowser prend sa retraite
par CBL, email @CBL_Factor
Vous savez ce qui serait génial ? Un genre de Dungeon Keeper à la sauce Mario dans lequel on jouerait Bowser. On construit ses chateaux, on pose ses pièges, on recrute son armée... Il pourrait même y avoir une phase dans lequel on construit ses navires volants et on les teste un peu à la Storm Master, le but étant d'empêcher les Marios en tout genre d'aller libérer la princesse. Mais ça n'arrivera jamais car Bowser va prendre sa retraite afin de s'occuper de Bowser Jr. qui connait une adolescence difficile. Pardon j'ai mal lu le communiqué.
C'est Doug Bowser qui prend sa retraite. Le président et COO de Nintendo Of America (NOA) va quitter officiellement ses fonctions le 31 décembre et sera remplacé par Devon Pritchard (en photo dans la vignette). Elle a 19 ans de boîte et est actuellement la Vice President of Revenue, Marketing and Consumer Experience. Elle rejoint au passage le conseil d'administration de NOA. Elle devra partager le pouvoir avec Satoru Shibata qui a nommé CEO de NOA tout en conservant son titre de Managing Executive Officer and Corporate Director à la maison-mère.
