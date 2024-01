Bonne année 2024 !

FIFA

De mémoire de joueur, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une année aussi bonne en matière de jeux. Hi-Fi Rush, Resident Evil 4 Remake, Cocoon, Bomb Rush Cyberfunk, Final Fantasy XVI, Tears Of The Kingdom, Alan Wake 2, Armored core VI, Marvel's Spider-Man 2, Dave The Diver, Planet Of Lana, Deliver Us Mars, Jusant, Pikmin 4, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, Humanity, Street Fighter 6, Baldur's Gate 3... Il y en a eu pour tous les goûts, pour tous les styles, pour tous les budgets, pour tous les âges et pour toutes les plateformes. Si vous vous êtes ennuyé cette année, c'est qu'il est temps de changer de passion.Mais cette année a aussi fait un bon paquet de victimes à commencer par les gens qui font les jeux. Plus de 9000 personnes dans le secteur des JVs ont perdu leur boulot en 2023. Les raisons sont multiples : un métavers qui ne prend pas (Epic Games), les Saoudiens qui flairent l'arnaque (Embracer), Electronic Arts (Electronic Arts), une boîte gérée n'importe comment (Unity),... Mais le résultat est le même. Plein de gens talentueux se retrouvent sur le carreau pendant que leurs patrons se goinffrent en salaire et en actions. Même quand ils échouent lamentablement dans leur travail (John Riccitiello) et/ou qu'ils se comportent comme les pires ordures de la planètes (Bobby Kotick), ils partent avec un parachute dorée délirant. C'est beau le capitalisme. On ne comprend toujours pas pourquoi on ne ressort pas la guillotine de temps à autre.L'autre victime de cette année est l'E3. Le vénérable salon a fini par passer l'arme à gauche mais on pense que quelque chose finira par prendre sa place. C'est impensable qu'il n'y ait pas de gros salon pro des JVs en Atlantique Nord. Les jeux service ont aussi bien morflé en 2023. Pas mal ont été annulés ou repensés en jeux "classiques". D'autres ont perdu en popularité car ils étaient trop gourmands comme Destiny 2 ou ont moins bien pris qu'espéré comme Diablo IV.Vaguement en rapport avec le JV mais Twitter est devenu la poubelle de l'Internet en 2023 à cause de son patron mégalomaniaque qui a viré à droite toute à tel point que beaucoup de monde a fui le réseau asocial au profit d'un de ces nombreux concurrents. Factor a mis les voiles chez Bluesky et Mastodon et on vous invite à nous suivre. N'hésitez pas à nous demander des invitation pour Bluesky. Il y a bien quelqu'un qui doit en avoir.Il y a eu aussi pas mal de mouvement dans la presse avec la création de plein de nouveaux sites/chaînes YouTube par des vétérans du milieu : Sumimasen Turbo par des anciens anciens de Gamekult, Origami par un ancien moins ancien de Gamekult et des potes, Second Wind par des anciens de The Escapist et Aftermath par des anciens de Kotaku. Ils sont tous financés par la générosité des lecteurs/spectateurs, tout comme nous. On remercie d'ailleurs chaleureusement tous ceux qui nous filent du blé via Tipeee ou tout simplement qui nous lisent régulièrement et/ou qui participent à la vue communautaire du site. Factornews n'existe que parce que vous venez lire les conneries qu'on écrit.A ce sujet, 2023 a fait deux victimes dans la rédaction : Zaza et Nicaulas . Mais on a gagné un Xavor2Charme, un Connard qui est la preuve que le pseudo ne fait pas le moine et une Newin qui a repris le flambeau du Factorcast. Soyons francs : c'est de plus en plus dur de trouver des gens motivés pour écrire de manière régulière sur le site sans être payé particulièrement pour les news. Donc on tente d'augmenter le nombre de contributeurs histoire d'avoir du contenu frais en permanence ce qui est le nerf de la guerre. Si l'aventure vous tente, venez nous faire coucou sur Discord Voilà voilà. Je vous dirais bien ce qui nous attend en 2024 mais l'âge et le champagne font leur effet donc je vais aller me coucher. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2024 ! Si vous cherchez une bonne résolution pour 2024, tentez d'initier vos proches aux jeux vidéo ! J'ai beaucoup pris l'avion en 2023 et j'ai été stupéfait du peu de monde qui joue. Je n'ai quasiment pas vu de Switchs et encore de moins de Steam Decks. Il n'y avait même presque personne qui jouait sur téléphone portable ou iPad. Offrez des jeux et des consoles à vos conjoints/frères/soeurs/neveux/nièces ! Montrez leur qu'il y a autre chose dans la vie que Call Of Duty etEA Sports FC !