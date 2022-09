Bonelab arrive

On ne s'attendait pas à le voir débarquer aussi rapidement, alors qu'il avait été annoncé il y a seulement quelques mois au milieu d'autres jeux prévus sur le Quest 2 : Bonelab , la suite de Boneworks , sera disponible dès la semaine prochaine. C'est ce que nous apprend cette longue vidéo de gameplay, en plus de nous rappeler que le jeu s'annonce encore plus fou que son prédécesseur, mais il sera toutefois à réserver à un public plutôt averti et avec déjà une bonne expérience de la VR car il n'est vraiment pas de tout repos. Enfin, si le jeu avait été annoncé parmi d'autres jeux à destination du Quest 2, ça n'en fait pas une exclusivité pour autant et il arrivera bien évidemment aussi sur Steam