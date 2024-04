Bond. Sarah Bond

Sarah Bond est la présidente de la division Xbox et la numéro deux juste derrière Phil Spencer. Récemment elle a envoyé un email à ses troupes pour tenter de redonner le moral et de réaffirmer la position de Microsoft. On y apprend que Microsoft bosse sur la prochaine Xbox et que ce sera le plus gros saut technologique jamais effectué par une nouvelle génération de consoles. On y apprend aussi que la future Xbox sera rétrocompatible avec toutes les précédentes. Il faut reconnaitre que c'est un des rares trucs que MS fait mieux que la concurrence donc on est content qu'ils continuent dans cette voie. On se demande quel nom débile ils vont trouver cette fois. On propose "Xbox Over 9000" mais on sent qu'on va se bouffer une connerie type "Xbox AI" vu la direction actuelle du reste de Microsoft.