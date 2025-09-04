ACTU
Bon départ pour Hollow Knight: Silksong
par CBL, email @CBL_Factor
Dire que Hollow Knight: Silksong était attendu serait un doux euphémisme. Les gens se sont rués sur le jeu de la Team Cherry au point de planter momentanément Steam, le Xbox Store, le PSN Store et l'eShop. Une fois les ennuis passés, les joueurs ont pu l'acheter et c'est déjà un carton. Rien que sur Steam, le jeu a dépassé les 500 000 joueurs simultanés. Il faut dire que la Team Cherry n'a pas été trop gourmande en vendant le jeu seulement 20 euros.