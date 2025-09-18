Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Bloodlines 2 abandonne les plus plus clans

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a été long et compliqué mais touche à sa fin : il sort le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series soit un peu plus de six ans et demi après son annonce. Un développement long veut dire qu'il a coûté cher et Paradox, le champion des DLCs, a joué les grippe-sous en collant dans un DLC payants deux des six clans du jeu (les clans sont un peu un mélange entre les races et les classes d'un JDR traditionnel comme D&D).

Forcément les gens ont gueulé. Et on les comprend. Le tout n'a pas fait très bonne presse à un jeu qui en a désespérement besoin. On rappelle quand même que c'est la suite d'un jeu certes culte mais dont le bide a précipité la chute de son développeur Troika Games. Bref. Paradox a décidé de faire marche arrière et les six clans seront désormais inclus dans la version de base. La version Deluxe comportera un pack de cosmétiques et la version Premium inclut en plus l'Expansion Pass à savoir deux mini-addons. Paradox et The Chinese Room présentent le tout dans une nouvelle vidéo.

Rechercher sur Factornews
 
 