Bloodlines 2 abandonne les plus plus clans
par CBL, email @CBL_Factor
Le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a été long et compliqué mais touche à sa fin : il sort le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series soit un peu plus de six ans et demi après son annonce. Un développement long veut dire qu'il a coûté cher et Paradox, le champion des DLCs, a joué les grippe-sous en collant dans un DLC payants deux des six clans du jeu (les clans sont un peu un mélange entre les races et les classes d'un JDR traditionnel comme D&D).
Forcément les gens ont gueulé. Et on les comprend. Le tout n'a pas fait très bonne presse à un jeu qui en a désespérement besoin. On rappelle quand même que c'est la suite d'un jeu certes culte mais dont le bide a précipité la chute de son développeur Troika Games. Bref. Paradox a décidé de faire marche arrière et les six clans seront désormais inclus dans la version de base. La version Deluxe comportera un pack de cosmétiques et la version Premium inclut en plus l'Expansion Pass à savoir deux mini-addons. Paradox et The Chinese Room présentent le tout dans une nouvelle vidéo.
