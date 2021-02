Blizzard fête ses 30 ans

La BlizzConline a débuté aujourd'hui et elle coincide avec les 30 ans de Blizzard vu que le studio a vu le jour le 8 Février 1991. A l'époque il s'appelait Silicon & Synapse. Le nom Blizzard Entertainment a été adopté en 1994. Histoire de fêter le tout, Blizzard a choisi la tactique Nintendo à savoir ressortir des vieilleries et les faire payer le prix fort.On commence avec la Blizzard Arcade Collection, un pack de vieux jeux Blizzard comprenant The Lost Vikings, Rock n’ Roll Racing, et Blackthorne. Il est disponible sur PC, Playstation, Xbox et Switch et coûte $20. Sur PC, il faut acheter le Essentials Pack Celebration Collection . Ou alors il faut aller sur le site US et télécharger ces jeux gratuitement (en bas de page).On continue avec Diablo 2 Resurrected qui est un remaster de ce bon vieux Diablo 2 et de son extension Lord Of Destruction. Comme souvent avec les remasters, il est possible de passer des anciens graphismes aux nouveaux en un click. En plus d'une couche de peinture, le jeu a reçu quelques améliorations comme un coffre d'objets partagés entre tous ses personnages. Le jeu sortira cette année sur PC, Switch, Playstation et Xbox et vous pouvez tenter de participer à la beta en vous inscrivant ici Cela permettra de patienter en attender Diablo IV . Ce dernier a fait l'objet d'une courte vidéo histoire de présenter la classe Rogue qui tranche dans le vif à grands coups de subterfuges, de dagues et de flèches.Comme World Of Warcraft Classic a du succès, Blizzard ne compte pas s'arrêter là et va donc sortir Burning Crusade Classic qui permettra de revisiter The Burning Crusade, la première extension de WoW, comme à sa sortie en 2007. Comme pour WoW Classic, vous pourrez accéder à Burning Crusade Classic via l'abonnement standard à WoW.Metallica a fait une apparition surprise durant la cérémonie d'ouverture de la BlizzConline et ils ont joué UNE chanson. Du coup on vous recommande plutôt de regarder le dessin animé de CarBot , des collaborateurs de longue date avec Blizzard qui ont fait les graphismes de StarCraft Cartonned