ACTU
Blades of Fire sort les armes
C'est la petite surprise du jour : c'est aujourd'hui que sort Blades of Fire, le nouveau titre de MercurySteam et 505 Games, à qui l'on doit les Castlevania: Lords of Shadow 1 et 2. Pour savoir si le titre est fait pour vous, une démo (de 33GB quand même) est disponible sur Steam. De mes premiers tests, ça sent plutôt bon le mélange entre God of War (histoire, personnages) et Dark Souls (combats tactiques, niveaux avec verticalité et raccourcis). L'originalité vient du fait que tout le jeu est focalisé sur les armes, puisque les ennemis n'en lâchent pas, et qu'il faudra donc les fabriquer et les réparer à longueur de jeu puisqu'elles peuvent se casser. Ca devrait rappeler à certains les heures les plus sombres de Zelda: Breath of the Wild. Dans tous les cas, il sort dans quelques heures sur Steam, EGS, Xbox Series et PS5.