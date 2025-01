Bla bla bla Mr Freeman

Les rumeurs concernant Half-Life 3 ne datent pas d'hier. Mais ces derniers temps, elles sont de plus en plus persistantes. Selon le bien informé Gabe Follower , une beta aurait été distribuée aux amis et à la famille des employés de Valve. C'est le genre de news auquel on ne prête pas forcément attention si elle n’était pas suivie par ce qui suit : un tweet de Mike Shapiro , alias la voix du G-Man (l'homme à la malette) et de Barney (le garde de sécurité).La dernière fois qu'il a posté sur le réseau du diable (en dehors de réponses) était pour féliciter Valve pour la sortie d' Half-Life: Alyx en décembre 2020. Cette fois il souhaite que le prochain quart de siècle soit plein de surprises mais rappelle que le temps (Valve ?) est fluide.