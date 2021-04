Biomutant montre son monde

très

On ne parle pas beaucoup de Biomutant . Rendez-vous compte, la dernière fois c'était en 2018 , à l'époque on disait ne pas savoir grand chose de cet Action-RPG, et on comptait le voir sortir dans le courant de l'année (l'année 2018 donc - visiblement c'est raté).Mais si on n'en parle pas beaucoup, ce n'est pas par laxisme de notre part : THQ Nordic se montre extrêmement discret, pour ne pas dire mutique, dans la communication autour du jeu de Experiment 101 (des anciens d' Avalanche Studio ) annoncé il y a pourtant bientôt quatre ans. Ce n'est même pas exagéré de dire que l'on ne sait pratiquement rien au sujet de ce jeu, si ce n'est qu'il s'agira d'un Action-RPG dans un monde ouvert post-apo que l'on devine assez vaste et aux décors variés, et qu'on y contrôlera des bestioles plus ou moins humanoïdes avec de très belles fourrures.Bref, aujourd'hui THQ s'est rappelé qu'un peu de pub ne pourrait pas faire de mal s'ils comptent vendre leur jeu, et nous propose de découvrir quelques uns des environnements que l'on sera amené à traverser. C'est mignon,coloré, mais aussi très classique. On est quand même curieux de savoir ce qu'on y fera à part s'y bastonner entre animaux chelous.(NdCBL : et oui vous ne rêvez pas ! C'est une news de Zaza ! On lui souhaite un bon retour dans l'équipe !)