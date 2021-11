Bientôt une raison de plus de rejouer à Resident Evil 4

En 2005, Capcom offrait aux possesseurs de Gamecube Resident Evil 4 , chef d'œuvre accouché dans la douleur qui réinventait complètement les codes de la série, et définissait les bases du TPS moderne. Depuis, Capcom n'a cessé de sortir et ressortir son jeu sur à peu près tous les supports possibles et imaginables, jusqu'à la récente version VR pour le Quest 2.Parmi toutes les rééditions du jeu, il y a eu la "HD Edition" de 2014, parue sur PS4 et Xbox One, mais aussi sur PC pour remplacer la vieille version de 2007 (éditée par Ubisoft, pour l'anecdote). Toutefois, cette version n'avait de HD que le nom et la résolution, et ne proposait pas grand chose de plus que le jeu d'origine : en résumé, un portage assez fainéant.C'est en tout cas ce qu'ont dû se dire les deux petits gars du RE4 HD Project avant de se lancer dans leur projet de refaire toutes les textures du jeu pour qu'elles ressemblent enfin à autre chose qu'une vague bouillie marronnasse. Mais là où certains pourtant riches à millions se contentent d'un upscaling moche et con régurgité par une IA pour leurs versions HD scandaleuses, nos deux espagnols font les choses bien, avec amour. Toutes les textures sont récrées à la main, et ils ont été jusqu'à chercher les sources de certaines d'entre elles dans le vrai monde véritable L'inconvénient avec ce genre de boulot d'amateurs passionnés, c'est que ça prend du temps. Le projet a débuté en 2014, et il n'est toujours pas terminé. Il faut dire qu'entretemps, il a pris de l'ampleur : plus qu'un "simple" pack de textures, le mod remplace maintenant la modélisation de nombreux objets, corrige des bugs, revoit le placement des éclairages... Le travail abattu est simplement monstrueux, tout en restant le plus respectueux possible du jeu d'oirigne.Toutefois, on commence à apercevoir la lumière au bout du tunnel, puisque la date de sortie de la version complète du mod est désormais fixée au 2 février prochain. Cette version 1.0 contiendra les nouvelles textures et nouveaux modèles pour l'intégralité du jeu, mais aussi quelques fix bienvenus ajoutés récemment, tels que le support du 21:9 pour la master race des écrans larges ou la réactivation d'effets (comme le depth of field) qui s'étaient perdus en cours de route au fil des années. On souhaite bien du courage à nos modeurs pour cette dernière ligne droite, et on réserve déjà quelques Go sur nos disques durs pour accueillir comme il se doit ce projet pharaonique qui va redonner une nouvelle jeunesse à un jeu légendaire.