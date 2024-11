BEHEMOTH sort de l'oeuf !

Quand The Behemoth , studio derrière Castle Crashers ou BattleBlock Theater , sort un jeu, je bondis vers le magasin le plus proche pour voir de quoi il en retourne. Cette fois, il s'agit de BEHEMOTH, un tout petit Flappy Bird à 4 balles. Attendez, quoi... ?!D'après le site officiel , le jeu ne semble être en vente que sur Steam alors qu'une sortie sur téléphone aurait probablement eu plus de sens. J'imagine qu'avec la démocratisation du Steam Deck, il est relativement viable de sortir un jeux auquel jouer sur les chiottes ou dans les transports (si le poid et l'ergonomie du bousin le permettent aisément).Bref, si vous aimez les endless runners et/ou l'humour idiot mais adorable que véhicule The Behemoth depuis ses débuts, allez y jeter un coup d'oeil !