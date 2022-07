Bayonetta 3 ensorcellera le mois d'octobre

Enfin ! Nous avons enfin une date de sortie pour Bayonetta 3 , qui est donc fixée au 28 octobre cette année. Faut dire que 5 ans après sa première bande annonce, on commençait doucement à trouver le temps long, mais il semblerait que les équipes de PlatinumGames aient pris ce temps pour partir dans un délire scénaristique, en plus d'ajouter pas mal de trucs cool.Dans un premier temps, Nintendo , qui édite le jeu, d'où son exclusivité sur Switch, nous balance une nouvelle bande annonce qui tabasse. L'esthétique reste dans la lignée de la série même si personnellement, j'ai un amour éternel pour le premier épisode et les petits anges qu'on pouvait taper.Pour la faire courte, parce que la bande annonce parle d'elle-même, il est question que notre sorcière reprenne du service pour sauver plusieurs univers, à coup de flingue dans les dents et de coups de pieds dans la tête, sans oublier une petite nouveauté : la danse de soumission, qui lui permet d'invoquer des démons et de les diriger.Il est aussi question de jouer avec un nouveau personnage, Viola, qui a une classe ultime et des faux airs du perso de Scalebound . À voir si son style de jeu est différent, puisqu'elle utilise une épée et est accompagnée de Chouchou, un chat du démon.Mais... PEGI 16 ? Oui, car la magie des options permettra de "cacher / censurer" un peu de nudité. Mais vraiment vite fait. Il faut avoir l'oeil, mais tout cela est expliqué sur le Twitter de PlatinumGames, et plus particulèrement dans ce tweet