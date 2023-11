Bassesses, couardise et vilenies

Dans le jeu vidéo comme ailleurs, la cathédrale du pire ne se bâtit pas toute seule, chaque jour d’innombrables artisans y ajoutent leur pierre, permettant à l’édifice d’atteindre des hauteurs telles qu’on oublie qu’il n’a pas toujours été là, et qu’un jour il brûlera.Ces bâtisseurs ont un visage et un nom, mais leur couardise les pousse à se retrancher derrières des armées d’avocats, de communicants et de community managers interchangeables.Les pierres composant l’édifice ne proviennent pas du néant, chacune d’elles furent arrachées à la carrière de nos libertés, de nos droits et de notre autonomie.Une de ces pierres, c’est celle arrachée par Microsoft, retirant aux joueurs la liberté d’utiliser sur Xbox les manettes de leurs choix , que ce soit celle d’une autre console ou même un stick-arcade maison via un adaptateur . Dans un élan typique de lâcheté, communicant et doreur d’image ont façonné un narratif, transformant cette privation en un compromis nécessaire pour le bien de tous :« Les accessoires non autorisés peuvent compromettre l’expérience de jeu sur console xbox.»En ces quelques mots, on nie aux joueurs la capacité de définir leurs expériences de jeu, et ont redéfini qui a autorité dans leurs propres salons, qui est a même d’autoriser ou non leurs usages sous leurs propres toits.Et cette démarche n’est évidemment pas désintéressée, Microsoft veut s’assurer de toucher une rente sur les manettes fabriquées par des tiers, ou vous imposer l’achat d’un Adaptative Controller qui permet d’outrepasser cette restriction.Bassesse supplémentaire de la part de Microsoft avec l’apparition de publicités en plein écran au démarrage de la console , sans choix laissé aux joueurs de désactiver ce comportement si intrusif.Autre artisan de notre malheur, Nintendo, qui se donne lui-même le droit d’encadrer comment les joueurs rivalisent entre eux en imposants maintes restrictions sur les tournois et compétitions usant un de leurs jeux, même ceux sortis bien avant la publication celles-ci Nintendo y limite le nombre de participants, la valeur des lots, le type de lots, le prix de l’entrée, les manettes utilisées, etc, et comme si cela ne suffisait pas, une clause fort discrète vient préventivement excuser toutes décisions arbitraires futures, interdisant tous tournois qui « implique quoi que ce soit que Nintendo juge inapproprié ».