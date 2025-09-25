ACTU
Baldur's Gate 3 : le Deck plus ultra
par CBL, email @CBL_Factor
Larian a sorti un nouveau patch pour Baldur's Gate 3 qui améliore les performances et ça devrait se sentir particulièrement dans l'Acte 3. Mais la grosse nouveauté est que le jeu tourne désormais en natif sur le Steam Deck. Vous pouvez toujours choisir la version Proton si ça vous chante mais la version native élimine les coûts CPU nécessaires pour transcrire les appels Windows. Si Steam Cloud est activé, le changement sera transparent. Si ce n'est pas le cas, il faudra bouger à la main vos sauvegardes. Pareil pour les mods : si vous êtes connecté à votre compte Larian, le passage à la version native sera sans douleur. Sinon il faudra déplacer les mods dans un nouveau répertoire.