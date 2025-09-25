Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Baldur's Gate 3 : le Deck plus ultra

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Larian a sorti un nouveau patch pour Baldur's Gate 3 qui améliore les performances et ça devrait se sentir particulièrement dans l'Acte 3. Mais la grosse nouveauté est que le jeu tourne désormais en natif sur le Steam Deck. Vous pouvez toujours choisir la version Proton si ça vous chante mais la version native élimine les coûts CPU nécessaires pour transcrire les appels Windows. Si Steam Cloud est activé, le changement sera transparent. Si ce n'est pas le cas, il faudra bouger à la main vos sauvegardes. Pareil pour les mods : si vous êtes connecté à votre compte Larian, le passage à la version native sera sans douleur. Sinon il faudra déplacer les mods dans un nouveau répertoire.
Rechercher sur Factornews
 
 