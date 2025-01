On commence l'année en beauté avec l'édition 2025 des Awesome Games Done Quick. Comme chaque année, il est question de 7 jours de speedruns sur Twitch non stop en direct avec un choix varié de jeux , le tout animé par des commentateurs et pour la bonne cause : les sous que vous donnez iront à la Prevent Cancer Foundation . La première épreuve débute à 18H et ça se suit en VO ou en VF