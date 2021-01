Annapurna Interactive vient de nous donner des nouvelles de Maquette après un grand blanc de plusieurs mois (années ?). Si si, souvenez-vous , Maquette c'est le jeu où on est à la fois dans un monde et en même temps notre monde est inclus en maquette dans le nôtre. Bon, dit comme ça, ça à l'air compliqué mais le trailer montre bien la chose et on vout remet la vidéo de gameplay de juillet dernier pour compléter en attendant que le jeu sorte soon™ sur PC.