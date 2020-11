Annapurna Interactive mise sur 2021

Annapurna Interactive vient de finir l'année en beauté en sortant The Pathless sur EGS, PS4, PS5 et Apple Arcade et Due Process sur Steam même s'il y a encore du boulot pour ce dernier.. Mais du coup on se demandait où sont passés les autres jeux du studio. La réponse est simple : ils sortiront tous en 2021 et le lineup est alléchant.12 Minutes ( anciennement appelé Twelve Minutes ) proposera de revivre en boucle 12 minutes de la vie d'un couple sur le point de se faire assassiner. Le jeu comportera les voix de Willem Dafoe, Daisy Ridley et James McAvoy. Rien que cela. The Artful Escape mélange plateforme et rock'n roll dans un univers super-coloré. Last Stop semble plus classique vu qu'il s'agit d'un jeu d'aventures à la Telltale dans lequel les destins de trois personnages s'entremêlent.Dans Maquette , on résout des puzzles en vue à la première personne dans un monde remplis de maquettes contenant des maquettes contenant des maquettes... Enfin Stray permettra de jouer les chats errants dans un univers cyberpunk.