ACTU
Assetto Corsa Rally grossit encore avec un peu de Grèce
par Xavor2Charme, email
L’accès anticipé d’Assetto Corsa Rally continue de s’étoffer avec une mise à jour 0.5 ajoutant 2 spéciales grecques : Loutraki et Elatia. Cela permet de satisfaire les amateurs de poussières et de terre à défaut de ceux qui aiment les jolis paysages : car si ces 2 tracés amènent pas mal de nouveaux challenges avec leurs lots de cailloux traîtres, des passages étroits et d’arbres en plein milieu de la route, le décors désertique marron-gris n’est pas exactement ce qui ravira le plus les mirettes
Cette mise à jour apporte aussi quelques changements à la physique des bagnoles, les rendant plus agréables à conduire et plus contrôlables en glissade. Un embryon de mode multi fait aussi son apparition, consistant surtout en la possibilité de créer des lobbys publics ou privés pouvant réunir jusqu’à 16 joueurs. Classiques chez les jeux de rallyes, des événements hebdomadaires sont maintenant aussi proposés.
En tout cas, le jeu continue à prendre de l'ampleur, après une première collaboration avec la FIA et une mise à jour 0.4 amenant dans son coffre la bourrine Peugeot 306 Maxi Kit Car et la mythique Subaru Impreza S3 Group A de Colin McRae.
Cette mise à jour apporte aussi quelques changements à la physique des bagnoles, les rendant plus agréables à conduire et plus contrôlables en glissade. Un embryon de mode multi fait aussi son apparition, consistant surtout en la possibilité de créer des lobbys publics ou privés pouvant réunir jusqu’à 16 joueurs. Classiques chez les jeux de rallyes, des événements hebdomadaires sont maintenant aussi proposés.
En tout cas, le jeu continue à prendre de l'ampleur, après une première collaboration avec la FIA et une mise à jour 0.4 amenant dans son coffre la bourrine Peugeot 306 Maxi Kit Car et la mythique Subaru Impreza S3 Group A de Colin McRae.