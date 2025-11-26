ACTU
Assassin's Creed : les titans à eux
par CBL, email @CBL_Factor
Les Simpsons sont jouables dans Fortnite. American Dad est arrivé dans Call Of Duty Black Ops 6. Magic The Gathering comprend des cartes Spider-Man. Plus rien n'a de sens. Du coup quand Ubisoft annonce une collaboration entre Assassin's Creed Shadows et Attack On Titan, on ne pose même plus de question.
Un patch sorti aujourd'hui ajoute une nouvelle quête qui envoie Naoe et Yasuke sauver le Japon d'une nouvelle menace, les titans. Faites vite : la quête disparaitra le 22 décembre. La quête est gratuite mais est accompagnée du Attack on Titan Dual Pack qui est lui payant et qui comprend tout plein d'accessoires pour faire du cosplay virtuel.
