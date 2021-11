Arkane Lyon change de tête

Romuald Capron avait rejoint Arkane Studios en 2005 et était devenu le patron d'Arkane Lyon en 2019 mais il a décidé de quitter le monde du jeu vidéo classique pour celui du ludo-éducatif. Il est désormais producteur exécutif chez PowerZ, une jeune pousse française qui a levé 10 millions d'euros.Dinga Bakaba a été choisi pour le remplacer. Ce dernier est entré chez Arkane Lyon au début des années 2010 en tant que game designer sur Dishonored avant de passer lead game designer sur Dishonored 2 puis directeur créatif sur le fantastique Deathloop . Deathloop propose un changement majeur par rapport aux précédentes productions : l'écriture est nettement moins sèche et c'est même parfois marrant.On souhaite donc bon courage à Dinga Bakaba en espérant qu'Arkane Lyon continue de développer des immersive sims de haute volée et que le grand public arrête de les bouder.