Arc Games reprend son indépendance
par CBL, email @CBL_Factor
Arc Games a connu une histoire mouvementée. A la base l'éditeur de jeux comme Torchlight et Remnant s'appelait Perfect World Entertainment et était la divsion américaine du géant chinois Perfect World. Ils avaient racheté Cryptic Studios en 2011, le studio qui avait développé pour eux Champions Online et Star Trek Online. Suite à son rachat par Embracer en 2021, Perfect World Entertainment est devenu une division de Gearbox appelée Gearbox Publishing San Francisco. Puis Gearbox a été racheté par Take Two et Gearbox Publishing San Francisco est devenu Arc Games.
On se doutait qu'Embracer allait continuer son découpage et ils viennent de vendre Arc Games à un groupe appelé Project Golden Arc qui a été fondé par les dirigeants d'Arc Games et qui est financé par XD, un concurrent de Perfect World qui distribue des jeux mobiles en Chine. Cryptic Studios est du voyage mais la licence Remnant reste chez THQ Nordic, la division d'Embracer qui possède le studio Gunfire Games. Quant à la nouvelle licence Fellowship, elle passe chez Coffee Stain qui doit redevenir une entité indépendante.
