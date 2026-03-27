ACTU
Après l’hiver, le printemps de Crimson Desert
par Buck Rogers, email
Après une sortie la semaine dernière entourée de doutes, Pearl Abyss semble désormais inverser la tendance autour de Crimson Desert avec un retour de la confiance autour de ce dernier. Le studio sud-coréen voit même aujourd’hui ses indicateurs repasser au vert. Les ventes ont franchi un cap symbolique et s’est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde, tandis que le titre affiche un rebond notable après avoir accusé une chute spectaculaire de 30 %.
Ce regain de confiance ne repose pas uniquement sur des chiffres, il traduit surtout via des retours de la communauté des joueurs sur PC concernant Crimson Desert passant par exemple sur Steam de moyens à très positifs et nous pouvons observer le même constat sur Metacritic. Ils mettent en avant une direction artistique impressionnante, un monde ouvert dense et crédible et un système de combat jugé dynamique et exigeant. Bien que les retours parlent également d’une optimisation inégale et quelques mécaniques encore rigides.
Du côté des versions PS5 et Xbox Series, les premiers retours de la presse dressent un tableau légèrement différent. Ils soulignent une performance technique solide mais parfois instable (notamment en mode performance), une expérience globalement immersive, mais un peu moins fluide que sur PC et une prise en main manette bien adaptée, malgré quelques limites dans les combats les plus techniques.
Crimson Desert a ainsi finalement réalisé un bon départ et Pearl Abyss a prouvé ici sa capacité à sortir de l’ombre de Black Desert Online. Alors le jeu n’a certes toujours pas probablement couvert les coûts de développement, de plus il reste maintenant à confirmer ce succès sur la durée. Néanmoins, si tout n’est pas encore parfait, Crimson Desert pourrait être en bonne voie pour devenir une licence durable et qui sait le voir rivaliser avec les gros mondes ouverts occidentaux, voire l'arrivée d'un univers narratif élargi par le biais d’extension ou autres.
Ce regain de confiance ne repose pas uniquement sur des chiffres, il traduit surtout via des retours de la communauté des joueurs sur PC concernant Crimson Desert passant par exemple sur Steam de moyens à très positifs et nous pouvons observer le même constat sur Metacritic. Ils mettent en avant une direction artistique impressionnante, un monde ouvert dense et crédible et un système de combat jugé dynamique et exigeant. Bien que les retours parlent également d’une optimisation inégale et quelques mécaniques encore rigides.
Du côté des versions PS5 et Xbox Series, les premiers retours de la presse dressent un tableau légèrement différent. Ils soulignent une performance technique solide mais parfois instable (notamment en mode performance), une expérience globalement immersive, mais un peu moins fluide que sur PC et une prise en main manette bien adaptée, malgré quelques limites dans les combats les plus techniques.
Crimson Desert a ainsi finalement réalisé un bon départ et Pearl Abyss a prouvé ici sa capacité à sortir de l’ombre de Black Desert Online. Alors le jeu n’a certes toujours pas probablement couvert les coûts de développement, de plus il reste maintenant à confirmer ce succès sur la durée. Néanmoins, si tout n’est pas encore parfait, Crimson Desert pourrait être en bonne voie pour devenir une licence durable et qui sait le voir rivaliser avec les gros mondes ouverts occidentaux, voire l'arrivée d'un univers narratif élargi par le biais d’extension ou autres.