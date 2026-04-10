ACTU
Amazon, à fond dans le cloud mais pas trop
par CBL, email @CBL_Factor
On va le dire et répéter : n'achetez jamais vos jeux sur un service de cloud streaming. Ils sont encore moins à vous que quand vous les prenez sur Steam ou autre. Amazon vient de fermer la boutique de son service Amazon Luna pour se concentrer uniquement sur la partie abonnement. Non seulement vous ne pourrez plus acheter de jeux Luna mais à partir du 10 juin, vous ne pourrez même plus y jouer. Les jeux EA, GoG et Ubisoft seront toujours téléchargeables sur les plateformes respectives mais pour les jeux proposés directement par Luna vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et Amazon ne propose aucun remboursement.