Amateurs do what Nintendon't

Incroyable mais vrai : la version décompilée de Super Mario 64 est toujours sur GitHub . Il faut dire que le dépôt ne contient pas de textures ou de modèles 3D donc Nintendo a fermé les yeux pour l'instant. En tout cas le projet a permis de faire des choses dingues comme un portage Dreamcast du jeu . On aura bientôt droit à des portages dans ce genre pour Ocarina Of Time vu qu'une poignée d'amateurs ont publié le code source du jeu Il ne s'agit pas d'une version décompilée mais d'une réécriture complète en C à base de rétro-ingénierie donc c'est à peu près légal. Là encore le dépôt ne contient pas les données du jeu mais il a déjà dupliqué dans tous les sens donc attendez vous à une version PC pourquoi pas en vrai 60 images par seconde. Et bien entendu une version Switch plus fidèle à l'originale que la version émulée officielle...