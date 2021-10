Always bet on Deck

Vérifié : le jeu se lance direct, supporte le pad, tourne en 720p tout en restant lisible et les composants externes type anti-triche tournent aussi sans problème

Jouable : il faut bidouiller un peu pour y jouer par exenple en choisissant un profil utilisateur pour le support de la manette

Pas supporté : le jeu n'est en théorie pas supporté pour diverses raisons (jeux VR par exemple)

Inconnu : Valve n'a pas eu le temps de tester la compatibilité mais rien ne vous empêchera de les lancer

Si vous utilisez Steam depuis de nombreuses années, vous devez avoir une collection de jeux absolument indécente et vous n'avez probablement pas lancé le quart d'entre eux. Mais le Steam Deck est une bonne occasion de lancer ces jeux achetés par paquets de douze dans un bundle. Seulement voilà : vont-ils tourner ?Pour le savoir, l'interface du Steam Deck affichera une petite icone sur la vignette des jeux qui vous indiquera l'état du jeu :On peut aussi avoir des précisions sur le pourquoi du comment pour chaque jeu et il y aura un onglet "Great On Deck" pour les jeux qui cartonnent sur Deck. A noter que le tout sera disponible aussi bien dans la partie ludothèque que dans la partie boutique. Dans une interview à RPS , Valve précise que les jeux Vérifiés devront tourner à 30 FPS minimum.