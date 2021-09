A la VAC comme je te pousse

Un des problèmes du jeu PC sur Linux est que les services d'anti-triche ne sont généralement pas supportés mis à part celui de Valve, le VAC. Du coup les jeux qui utilisent les services en question ne tournent pas non plus sur Linux. Et si pour l'instant, on s'en fout un peu (désolé les barbus), l'arrivée du Steam Deck va drastiquement changer les choses vu que son OS est à base d'Arch Linux. Epic Games vient d'annoncer que l'Easy Anti-Cheat supporte désormais Linux et macOS. Encore mieux : il le fait soit de manière native soit via Proton/WINE pour les développeurs qui n'ont pas de version Linux native de leur jeu. C'est très important car des jeux ultra-populaires sur Steam comme Apex Legends, Dead by Daylight, War Thunder, Fall Guys, Black Desert, Hunt: Showdown et Halo: The Master Chief Collection utilisent l'EAC. C'est relativement désintéressé de la part d'Epic car l'EAC est gratuit et installer Fortnite sur son Steam Deck sera compliqué vu qu'il n'existe pas de version Linux de l'Epic Games Store...BattlEye est un autre système anti-triche populaire qu'on trouve derrière des jeux comme PUBG, Destiny 2 ou ARK: Survival Evolved. Selon le patron de BattlEye, le service pourrait aussi être disponible sur Linux dans les prochains mois.