ACTU
Aliens: Fireteam Elite 2, encore un séjour de détente signé la Weyland-Yutani
par Buck Rogers, email
Les xénomorphes vont reprendre du service, cinq années après un premier Aliens: Fireteam Elite qui bien que très (très) imparfait avait toutefois sa base de fans. En effet, Cold Iron Studios et Daybreak Game Company ont annoncé un Aliens: Fireteam Elite 2 qui devrait vraisemblablement arriver pour cet été (encore un) sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series à travers une première bande-annonce particulièrement orientée action.
Le premier opus, sorti en août 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC était, on le rappelle, un jeu coopératif honnête, porté par un gunplay efficace, une bonne ambiance sonore et un vrai plaisir en coopération. Toutefois, derrière cette façade de fan service assumé se cachait aussi un jeu très limité dans sa conception.
Le level design reposait énormément sur des arènes fermées et des vagues d’ennemis répétitives, donnant rapidement l’impression de refaire les mêmes séquences en boucle. Le système de progression, basé sur l’accumulation d’équipements et de perks, peinait à renouveler durablement l’expérience, tandis que la structure des missions ressemblait davantage à un enchaînement de couloirs qu’à une véritable aventure interactive.
Sans parler des animations qui donnaient l’impression que chaque marine avait un balai dans le fondement, et justement, ce premier trailer d’Aliens: Fireteam Elite 2 nous montre que ce fameux manche à balai est toujours présent… mais désormais en bambou (c’est la next-gen). On notera quand même que les affrontements semblent plus spectaculaires et, enfin, la réalisation globalement plus ambitieuse. Restons cependant indulgents, nous avons quand même affaire à un AA.
Cela dit, Cold Iron Studios semble avoir entendu plusieurs critiques formulées par la communauté, avec le passage désormais à quatre joueurs, l’ajout d’une classe "Specialist" entièrement personnalisable, des XNJ (xénomorphes non jouables) annoncés comme plus agressifs ainsi que des mécaniques d’escouade plus approfondies.
Le premier opus, sorti en août 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC était, on le rappelle, un jeu coopératif honnête, porté par un gunplay efficace, une bonne ambiance sonore et un vrai plaisir en coopération. Toutefois, derrière cette façade de fan service assumé se cachait aussi un jeu très limité dans sa conception.
Le level design reposait énormément sur des arènes fermées et des vagues d’ennemis répétitives, donnant rapidement l’impression de refaire les mêmes séquences en boucle. Le système de progression, basé sur l’accumulation d’équipements et de perks, peinait à renouveler durablement l’expérience, tandis que la structure des missions ressemblait davantage à un enchaînement de couloirs qu’à une véritable aventure interactive.
Sans parler des animations qui donnaient l’impression que chaque marine avait un balai dans le fondement, et justement, ce premier trailer d’Aliens: Fireteam Elite 2 nous montre que ce fameux manche à balai est toujours présent… mais désormais en bambou (c’est la next-gen). On notera quand même que les affrontements semblent plus spectaculaires et, enfin, la réalisation globalement plus ambitieuse. Restons cependant indulgents, nous avons quand même affaire à un AA.
Cela dit, Cold Iron Studios semble avoir entendu plusieurs critiques formulées par la communauté, avec le passage désormais à quatre joueurs, l’ajout d’une classe "Specialist" entièrement personnalisable, des XNJ (xénomorphes non jouables) annoncés comme plus agressifs ainsi que des mécaniques d’escouade plus approfondies.