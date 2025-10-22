ACTU
Alex Pilot et l'effet Démo
par CBL, email @CBL_Factor
Vous ne connaissez peut-être pas le nom Alex Pilot mais vous avez probablement vu son travail à la télévision. Le réalisateur/monteur/scénariste a bossé pour Game One depuis ses débuts avant de co-fonder Nolife. Il a créé tout plein d'émissions géniales comme Mémoire Vive ou les reportages Focus. C'est aussi le créateur des Bitoman ET de France Five. Bref, un homme de goût.
Pour son nouveau projet, il a une idée folle : il veut faire un film. L'histoire raconte les aventures du jeune Thierry qui a 20 ans décide de créer un jeu vidéo pendant les années 90 au beau milieu de la rivalité ST/Amiga. Rassurez-vous : on devrait être à des année-lumières de Gamer car Alex connait son sujet et va pousser le réalisme assez loin. Il est question de reconstruire les locaux de Loriciel et de créer des vrais-faux jeux vidéo pour l'occasion ! Le film s'appelle Demo et Alex a besoin de vos sous pour le financer. La campagne se passe chez Ulule et a plutôt bien démarré.
Ironie du sort, la chaîne Game One va fermer ses portes fin novembre suite au rachat de Paramount par Skydance alors qu'elle est rentable. Les employés de Game One l'ont appris en même temps que tout le monde en regardant la télé...
