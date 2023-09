Alan Wake 2 : et pour cinq minutes de gameplay de plus

Max Payne

Sam Lake

C’est à nouveau nos confrères d’ IGN qui nous partagent cinq nouvelles minutes de gameplay sur Alan Wake 2 . La dernière fois, nous avions pu voir l’agent du FBI Saga Anderson en action , c’est cette fois-ci le tour d’Alan. Nous pourrons ainsi découvrir ce dernier lors d’une séquence rencontrerAlex Casey, et nous préférons vous prévenir tout de suite d’éviter de regarder la vidéo que nous partageons si vous ne voulez pas vous faire spoiler.Pour les autres, vous verrez la virtuosité de la direction artistique de Remedy , qui avec un magnifique jeu de couleurs, qui n’est pas sans rappeler Control (les deux jeux partagent le même Univers), pose une ambiance des plus réussies. Alan Wake 2 est attendu dans un peu plus d’un mois, le 27 octobre, sur PC via EGS, PlayStation 5 et Xbox Series.