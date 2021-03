Ainsi fondent, fondent, fondent, les ondes ultraviolettes

L'avantage d'être une grosse boîte américaine est de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement. En février, l'administration Biden annonçait un plan de 37 milliards de dollars pour contrer les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Du coup Intel a senti le bon coup et v ient d'annoncer qu'ils comptaient construire deux nouvelles usines en Arizona en plus des quatre existantes. Le tout devrait coûter 20 milliards de dollars et on ignore quelle part est prise en charge par le gouvernement US et l'état d'Arizona.Et ce n'est qu'une partie du plan de Pat Gelsinger, le nouveau PDG du groupe . Intel a annoncé qu'ils vont sous-traiter de plus en plus à leurs partenaires histoire de faire face aux aléas de la production. Mais surtout le fondeur compte devenir un sous-traitant à part entière au même titre que TSMC et Samsung. Pour cela Intel a créé une nouvelle division appelée Intel Foundry Services qui produira aux US et en Europe les puces x86, ARM et RISC-V des futurs clients.Au passage, TSMC compte construire une nouvelle usine en Arizona et Samsung hésite entre l'Arizona et l'état de New York. L'état du Grand Canyon a de nombreux atouts : il y a la place, il fait beau, il n'y a pas de tremblements de terre/ouragans/typhons, il y a un vivier de talents local et les impôts sont peu élevés.