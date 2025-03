Acclaim revient 20 ans après

Si vous êtes du genre à dire : “Tu sais…Moi… Bah je jouais sur Super Nintendo et Sega Mega Drive quand j’étais gamin, et à l’époque, on avait de vrais jeux, et pas vos jeux services tout pourris là.”, c’est que votre âge est probablement entre 30 et 40 ans, voir un peu plus. Et aussi, que vous avez probablement joué à un jeu Acclaim Fermée en 2004, Acclaim Entertainment a été l’une des références des années 90, que ce soit sur consoles 16-bits, avec notamment les développements ou éditions de jeux WWF WrestleMania, The Simpsons, Mortal Kombat, Spider-Man, X-Men ou encore NBA JAM, ou sur N64 et PlayStation, avec Batman, Alien, Extreme-G, Turok, Re-Volt, Shadowman et South Park, jusqu’au carton Burnout sur GameCube, PS2 et Xbox. La suite n’a malheureusement pas été aussi bonne et Acclaim a donc mis la clé sous la porte il y a plus de 20 ans.Mais comme tout le monde le sait, la nostalgie fonctionne toujours bien ! Du coup, un petit groupe d’investisseurs qui espèrent redorer le blason d’Acclaim en faisant de l’édition pour des développeurs indépendants. On va garder ça du coin de l'oeil, parce que pour le moment, leur site ressemble juste à une plaquette marketing.