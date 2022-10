A Plague Tale: Requiem est sorti

Pas de retard surprise de dernière minute, A Plague Tale: Requiem est bien arrivé comme prévu aujourd'hui sur PC et consoles next-gen. Le jeu d' Asobo reçoit globalement de très bonnes critiques, et tout le monde (ou presque : pour un certain influenceur, ancien hôte de feu le podcast QuickLoad la sauce n'a pas pris ) salue le fait que le studio ne s'est pas contenté d'une suite facile qui reprendrait sans y toucher ce qui marchait dans le premier épisode. Et en plus de ça, le jeu est absolument magnifique et dépasse de la tête et des épaules tout ce que peuvent proposer les autres titres "double A" sur le plan graphique, mais c'est là que ça se complique et qu'on se demande si les bordelais n'ont pas eu les yeux un peu plus gros que le ventre.Comme pour le futur Gotham Knights , les versions consoles (PS5 et Xbox Series donc) sont capées à 30 FPS, voire 40 si vous avez un écran 120 Hz, en 1440p pour les PS5 et Series X et 1080p pour la Series S. Sur PC, l'addition est tout aussi salée, et il faudra un GPU très puissant qui prenne en charge le DLSS (aucun FSR ni XeSS en vue, au moins pour l'instant) pour espérer profiter un tant soit peu de ce que le jeu a à offrir. Et ceci, alors que les effets de ray tracing pourtant promis ne sont même pas encore disponibles et arriveront plus tard via un patch. On comprend un peu mieux pourquoi Nvidia mettait autant en avant le jeu pendant sa présentation de la GeForce 4090 : avec sa puissance brute couplée au DLSS 3, ça sera probablement la seule carte capable d'afficher le jeu à son meilleur sans cracher du sang.