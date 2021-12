A Memoir Blue daté

Nous étions instantanément tombés amoureux de A Memoir Blue pendant le showcase Annapurna de cet été , avec sa jolie musique et son étonnant mélange de 2D et de 3D aussi bien pour les personnages que pour les environnements dans lesquels ils évoluent. Bonne nouvelle, on n'aura pas à attendre trop longtemps pour découvrir ce qu'a à nous raconter le "poème interactif" de Cloisters puisqu'il sortira le 10 février, sur PC et consoles. Ca vous laisse le temps de refaire le stock de mouchoirs en papier.