À fond dans le camion mais pas trop

pré-E3

En cette période depré-Geoff3, l'actu est complètement à l'arrêt, tout le monde gardant ses cartouches pour les festivités des prochains jours. Du coup, histoire d'alimenter quand même un peu le site, pourquoi ne pas faire un petit point sur l'actualité de vos jeux de camions préférés, Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator SCS Software a récemment mis à jour ses deux jeux en version 1.44. Du côté des améliorations communes, on trouve la possibilité d'ajuster finement la hauteur des suspensions, une nouvelle boîte de vitesse séquentielle intelligente qui montera/baissera les rapports en fonction de la vitesse et du couple, de nouveaux convois exceptionnels pour les possesseurs des DLC, ou encore la possibilité d'aligner la caméra sur l'horizon en vue interne (jeu concours : réglez ce paramètre au maximum, et si vous tenez plus de trois minutes sans dégobiller sur votre clavier de g4m3rz, vous gagnez un an d'abonnement à Factornews Premium).SCS a également amélioré la gestion des manettes dans ses jeux : les menus sont un peu plus agréables à utiliser au pad et le jeu affichera maintenant les boutons tels qu'ils ont été configurés. Et pour ceux qui se poseraient la question : oui, tout ça marche relativement pas trop mal sur le Steam Deck, à condition que vous soyez prêts à passer un petit moment dans les paramètres de configuration des inputs (aussi bien dans le jeu que dans l'interface Steam OS, celle-ci étant particulièrement riche afin de se faire une config aux petits oignons) mais aussi à faire quelques concessions sur le rendu visuel, ce qui reste un bien maigre prix à payer pour le plaisir de traverser toute l'Europe ou de se faire un trajet Seattle-Albuquerque sur le trône.Ces deux mises à jour viennent également avec les désormais habituelles refontes d'environnements. Pour ETS2, c'est l'Autriche qui a eu droit à son ravalement de façade, ce qui n'est pas du luxe puisqu'il s'agit d'un des premiers environnements disponible à la sortie du jeu en 2012 et qu'il commençait donc à accuser un peu son âge. Côté ATS, le travail se poursuit sur la refonte de la Californie entamée l'année dernière : plusieurs villes (Eureka, Ukiah, Sacramento, Redding, et Truckee) ont été refaites pour l'occasion, et une autre (San Rafael) a même carrément été rayée de l'existence, mais sera à terme remplacée pour une nouvelle ville.SCS continue de bosser également sur les deux futures extensions de cartes pour ATS, à savoir le Montana et le Tegzas. Le studio met à jour régulièrement son blog avec des billets dédiés à une région ou une ville en particulier de chaque état, toujours agrémentés de captures d'écran au rendu bien plus propre que ce que le jeu affiche en réalité, mais on commenfce à avoir l'habitude. SCS a également mis en ligne deux pages dédiées à ces états (une pour le Texas , l'autre pour le Montana ) pour retrouver facilement toutes les infos, images et vidéos les concernant. En revanche, pour ETS2, il semble bien que le développement de la grosse extension visant à ajouter un morceau de Russie à la carte du jeu soit au point mort, SCS n'ayant plus donné aucune nouvelle à son sujet depuis trois mois, soit au moment où Vlad-la-déconne a décidé d'envahir l'Ukraine.