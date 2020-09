505 Games Control le PSN

La mise à jour vers l'Ultimate Edition est parfaitement possible Les éditeurs peuvent supprimer des jeux des comptes PSN Le passage à la next-gen va être un joyeux bordel

Les joueurs PS4 possédant Control et son season pass ont eu la bonne surprise de découvrir qu'ils pouvaient télécharger l'Ultimate Edition , la seule version qui recevra la mise à jour PS5/XSeX. C'est assez étrange surtout après que 505 Games a expliqué que "vous comprenez c'est le même jeu mais pas vraiment".Mais quelques heures plus tard la possibilté de mettre à jour avait disparu et l'Ultimate Edition a disparu de la ludothèque des joueurs PS4 qui ont eu le temps de la chopper de cette manière. Cela prouve trois choses: