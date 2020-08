2020, l'année de la VR

2020 a été une belle année de merde. Et on n'est même pas en Septembre. Et ça devait finir par arriver. L'humanité paye actuellement le prix d'écouter les populistes à la place des scientifiques et des humanistes. Mais heureusement, on peut tous s'enfouir la tête dans le casque grâce à la réalité virtuelle et à ce niveau, 2020 a été une sacrée année. On a enchainé The Walking Dead : Saints & Sinners, Half-Life: Alyx Pixel Ripped 1995 ... Et ce n'est pas fini! trois AAA en VR sont prévus cette année.Le premier est Medal of Honor: Above And Beyond de Respawn Entertainment. Derrière ce titre super générique se cache une FPS seconde guerre mondiale entièrement pensé pour la VR et développé par des anciens de 2015 à savoir le studio qui a inventé le genre. Fidèle aux précédents opus, ce Medal of Honor sera composé de trois actes : aider la Résistance, combattre en Normandie et tenter de stopper les V2 derrière les lignes ennemies. La bande-annonce est assez dingue et le tout sortira sur Quest et Rift en fin d'année. Il est aussi question d'un mode multi mais sans plus de précision pour l'instant.Le second AAA est bien entendu Star Wars: Squadrons . Un casque VR n'est pas obligatoire mais l'intégralité du jeu sera jouable avec le casque de votre choix (PS VR, Index, Rift...) et devrait procurer des sensations grisantes. Le tout sortira le 2 Octobre sur PC, XO et PS4 et voici une bande-annonce de la campagne solo.Enfin le mode VR pour Microsoft Flight Simulator devrait arriver sous peu. Il faudra probablement avoir une config de dingue et baisser les détails pour avoir un framerate décent . Au pire le tout vous filera le mal de l'air histoire d'avoir un réalisme total. Il ne manquerait plus qu'un bébé qui pleure et un repas froid dégueulasse pour que l'expérience soit totale.